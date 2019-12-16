"Бенфика" разгромила "Фамаликан" в матче чемпионата Португалии

Понедельник, 16 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Футболисты лиссабонской "Бенфики" разгромили "Фамаликан" в матче 14-го тура чемпионата Португалии.

Субботняя игра в Лиссабоне завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе "Бенфики" дубль сделал Пицци (49-я и 63-я минуты), еще по одному голу забили Карлос Винисиус (39-я) и Кайо (89-я), пишет РИА Новости.

"Бенфика" одержала 13-ю победу в 14 встречах и с 39 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата. "Фамаликан" с 24 баллами располагается на третьей строчке.

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