"Бенфика" разгромила "Фамаликан" в матче чемпионата Португалии

Субботняя игра в Лиссабоне завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе "Бенфики" дубль сделал Пицци (49-я и 63-я минуты), еще по одному голу забили Карлос Винисиус (39-я) и Кайо (89-я), пишет РИА Новости.

"Бенфика" одержала 13-ю победу в 14 встречах и с 39 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата. "Фамаликан" с 24 баллами располагается на третьей строчке.