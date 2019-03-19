"Бенфика" разгромила "Морейренсе" в чемпионате Португалии

Встреча, прошедшая на поле "Морейренсе", завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Голы забили Жуан Фелиш Секейра (37-я минута), Андреас Самарис (43), Рафа Силва (48) и Флорентину Луиш (83), пишет РИА Новости.

"Бенфика" с 63 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата, опережая по дополнительным показателям "Порту", у которого столько же очков. "Морейренсе" занимает 6-ю строчку (42).