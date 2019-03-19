"Бенфика" разгромила "Морейренсе" в чемпионате Португалии

Вторник, 19 Март 2019 Португалия Португалия

 Футболисты "Бенфики" разгромили "Морейренсе" в матче 26-го тура чемпионата Португалии.

Встреча, прошедшая на поле "Морейренсе", завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Голы забили Жуан Фелиш Секейра (37-я минута), Андреас Самарис (43), Рафа Силва (48) и Флорентину Луиш (83), пишет РИА Новости.

"Бенфика" с 63 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата, опережая по дополнительным показателям "Порту", у которого столько же очков. "Морейренсе" занимает 6-ю строчку (42).

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья