"Бенфика" разгромила "Портимоненсе" в чемпионате Португалии

Встреча, прошедшая в Лиссабоне, завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Карлос Винисиус (на 63-й и 65-й минутах), также голами отметились Андре Алмейда (17) и Рубен Диас (47), пишет РИА Новости.

"Бенфика" является соперником петербургского "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов. Встреча команд в Санкт-Петербурге состоялась 2 октября и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля, ответная игра пройдет 10 декабря в Португалии.