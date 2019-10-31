"Бенфика" разгромила "Портимоненсе" в чемпионате Португалии

Четверг, 31 Октябрь 2019 Португалия Португалия

"Бенфика" дома разгромила "Портимоненсе" в матче девятого тура чемпионата Португалии по футболу.

Встреча, прошедшая в Лиссабоне, завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Карлос Винисиус (на 63-й и 65-й минутах), также голами отметились Андре Алмейда (17) и Рубен Диас (47), пишет РИА Новости.

"Бенфика" является соперником петербургского "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов. Встреча команд в Санкт-Петербурге состоялась 2 октября и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля, ответная игра пройдет 10 декабря в Португалии.

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