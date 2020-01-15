«Бенфика» со Злобиным вышла в полуфинал Кубка Португалии

Встреча завершилась со счётом 3:2.

Счёт был открыт на четвёртой минуте, его автором стал форвард «Риу Аве» Лукас Пиазон. «Бенфика» быстро восстановила равновесие, благодаря голу полузащитника Франко Серви, пишет regnum.ru.

На 30-й минуте «Риу Аве» снова вышел вперёд после гола форварда Мехди Тареми. После этого «Бенфика» сравняла счёт и вырвала победу благодаря дублю нападающего Хариса Сеферовича на 64-й и 71-й минутах.

Отметим, что российский вратарь «Бенфики» Иван Злобин провёл на поле все 90 минут.