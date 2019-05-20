«Бенфика» стала чемпионом Португалии в 37-й раз

Понедельник, 20 Май 2019 Португалия Португалия

«Бенфика» стала чемпионом Португалии в 37-й раз

4:1 в пользу хозяев.

Португальский футбольный клуб из Лиссабона «Бенфика» выиграл чемпионат своей страны, разгромив в матче 34-го тура национального футбольного первенства команду «Сант-Клара».

 поле стадиона «Да Луш» в Лиссабоне и закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

У победителей голами отличились оформивший в матче дубль швейцарский форвард команды Харис Сеферович (16-я, 56-я минуты), также по голу на свой счет записали Жоау Фелиш (23-я) и Рафаэло Силва (39-я).

Автором единственного мяча «Сант-Клары», ставшего «голом престижа», стал бразильский защитник команды Сезар (59-я), пишет regnum.ru.

Отметим, по итогам встречи «Бенфика», набрав 87 очков, стала победительницей чемпионата, завоевав этот титул в 37-й раз, что стало новым рекордом. Вторым в чемпионате финишировал клуб «Порту», которому не хватило двух очков до результата «Бенфики». «Порту» выигрывал чемпионат Португалии 28 раз.

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