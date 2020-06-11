«Бенфика» упустила победу в матче чемпионата Португалии

В первом тайме футболисты «Бенфики» забили два гола, отличились полузащитник Пицци и защитник Андре Алмейда. Но удержать нужный счёт им не удалось. Во втором тайме игроки «Портимоненсе» смогли восстановить равновесие в счёте. Голы забили хавбек Денер и защитник Карлос дос Сантос. Встреча завершилась со счётом 2:2.

На сегодняшний день «Бенфика» занимает второе место в чемпионате Португалии, на счету команды 61 очко после 26 туров. «Портимоненсе» идёт на 17-м месте с 20 очками.