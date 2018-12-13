«Бенфика» в меньшинстве переиграла АЕК в матче Лиги чемпионов

Встреча, прошедшая в столице Португалии, завершилась со счетом 10 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Алехандро Гримальдо

По итогам группового этапа мюнхенская «Бавария» с 14 очками вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. Амстердамский «Аякс» (12 очков) стал вторым. «Бенфика» (семь очков) заняла третье место и вышла в 1/16 финала Лиги Европы. АЕК очков не набрал и замкнул турнирную таблицу группы E, пишет gazeta.ru.