«Бенфика» выиграла Суперкубок Португалии

В матче команда одолела «Спортинг».

Встреча завершилась с разгромным счетом — 5:0.

Счет открыл Рафа Силва. Дубль в матче оформил Пицци, а еще по голу оформили Алехандро Гримальдо и Чикиньо.

На 89-й минуте у «Спортинга» был удален Идрисса Думбия.

Для «Бенфикии» победа в Суперкубке стала восьмой в истории. До этого команда завоевывала трофей в 1980, 1985, 1989, 2005, 2014, 2016, 2017 годах. Примечательно, что «Спортинг» становился обладателем этого трофея столько же раз, пишет gazeta.ru.

Ранее «Уфа» поздравила Зинченко с победой в Суперкубке Англии.

Суперкубок Португалии

Бенфика (Лиссабон) — Спортинг (Лиссабон) — 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Рафа Силва, 40; 2:0 — Пицци, 60; 3:0 — Гримальдо, 64; 4:0 — Пицци, 75; 5:0 — Чикиньо, 90+2.