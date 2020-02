Бесплатные спектакли в День театра в Кашкайше

Как уже вошло в обычай, каждый год один из театров или театральных коллективов делает бесплатные спектакли в честь Всемирного дня театра.



Именно по-этому поводу театральный коллектив «Teatro ao Minuto» решил порадовать жителей красочного городка Кашкайш и подготовил бесплатные спектакли с комедийной тематикой под названием «Pancadas - Mostra de Teatro Cómico».



Всего будет представлено четыре спектакля, которые будут проходить по субботам в течение марта.



Программа:



7 марта - As Aventuras de Naja в 16.00



14 марта - A última noite do capitão в 21.30



21 марта - Amor e Redes Sociais в 21.30



28 марта - Conexões в 21.30





Спектакли будут проходить в CriArte by Cascais Jovem, по адресу João da Silva nº 4 Rua

2775-586 Carcavelos.