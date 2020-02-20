Бесплатные спектакли в День театра в Кашкайше

Четверг, 20 Февраль 2020 Португалия Португалия Португалия Досуг

Бесплатные спектакли в День театра в Кашкайше

Всемирный день театра отмечается 27 марта.

Как уже вошло в обычай, каждый год один из театров или театральных коллективов делает бесплатные спектакли в честь Всемирного дня театра.

Именно по-этому поводу театральный коллектив «Teatro ao Minuto» решил порадовать жителей красочного городка Кашкайш и подготовил бесплатные спектакли с комедийной тематикой под названием «Pancadas - Mostra de Teatro Cómico».

Всего будет представлено четыре спектакля, которые будут проходить по субботам в течение марта.

Программа:

7 марта - As Aventuras de Naja в 16.00

14 марта - A última noite do capitão в 21.30

21 марта - Amor e Redes Sociais в 21.30

28 марта - Conexões в 21.30


Спектакли будут проходить в CriArte by Cascais Jovem, по адресу João da Silva nº 4 Rua
2775-586 Carcavelos.

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