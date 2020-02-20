Бесплатные спектакли в День театра в Кашкайше
Всемирный день театра отмечается 27 марта.
Как уже вошло в обычай, каждый год один из театров или театральных коллективов делает бесплатные спектакли в честь Всемирного дня театра.
Именно по-этому поводу театральный коллектив «Teatro ao Minuto» решил порадовать жителей красочного городка Кашкайш и подготовил бесплатные спектакли с комедийной тематикой под названием «Pancadas - Mostra de Teatro Cómico».
Всего будет представлено четыре спектакля, которые будут проходить по субботам в течение марта.
Программа:
7 марта - As Aventuras de Naja в 16.00
14 марта - A última noite do capitão в 21.30
21 марта - Amor e Redes Sociais в 21.30
28 марта - Conexões в 21.30
Спектакли будут проходить в CriArte by Cascais Jovem, по адресу João da Silva nº 4 Rua
2775-586 Carcavelos.