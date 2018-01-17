Беженцы покидают Португалию

Среда, 17 Январь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Беженцы покидают Португалию

Опубликованы данные «Доклада об оценке португальской политики по приему беженцев - программе переселения».

Документ подготовлен правительством и уже представлен в Ассамблею Республики.

В докладе говорится, что с 17 декабря 2015 г. по 29 ноября 2017 г. в Португалию прибыли 1 тыс. 520 человек, из них 768 (около 51%) уже покинули страну, пополнив так называемые «вторичные движения».

«Из этих 768 человек 79 (5%) затем снова вернулись в Португалию, что означает, что в настоящее время в стране отсутствуют 689 человек (45%)», говорится в докладе.

В данном документе правительство объясняет выезд из Португалии «трудностями в изучении языков и культурной адаптации, а также отсутствием в Португалии обосновавшихся прежде общин из Сирии, Ирака и Эритреи - стран происхождения большинства этих граждан» и тем фактом, что «Португалия не была - для некоторых претендентов - первым выбором при трансференции из транзитных стран (Греции и Италии)».

Согласно докладу, Португалия в настоящее время является шестым государством в Европейском союзе с наибольшим числом беженцев по программе переселения. Страна приняла 1.520 граждан, 1.190 из которых прибыли из Греции, а 330 - из Италии.

Родиной большинства прибывших в Португалию беженцев являются Сирия (833), Ирак (338) и Эритрея (311 год), в их числе - 261 семья и 533 - несовершеннолетних, также велико присутствие молодых одиноких мужчин. Отмечается, что 1.520 беженцев были расселены в 98 муниципалитетах по всей стране.

В докладе также указывается, что 50% беженцев трудоспособного возраста занимаются профессиональной подготовкой или работают, 98% - посещают занятия по португальскому языку, 100% имеют доступ к медицинскому обслуживанию, все дети - учатся в школе, а 55% тех, кто завершил «организационный период приема», стали самодостаточными и не нуждаются в дополнительной поддержке.

Правительство также отмечает, что было зарегистрировано 29 рождений и что беженцам в среднем требуется около года, чтобы завершить процесс легализации.

В документе также подчеркивается оценка, проводимая принимающими организациями, которая выявила наиболее распространенные недостатки в процессе приема, в частности, что касается поддержки, предоставляемой беженцам», а именно нехватка информации и национального охвата программы изучения португальского языка, недостаточные денежные суммы, предоставляемые в 18-месячный период поддержки.

Последние новости

    • Португалия: разоблачены мошенники-«колдуны»

      Успешную операцию провела Уголовная полиция (PJ) в Понта-Делгада.

      Подробнее

    • Филипп Киркоров приедет на «Евровидение» в Португалию

      Народный артист России Филипп Киркоров признался, что примет участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2018 году на стороне Молдавии.

      Подробнее

    • Испанский премьер призвал парламент соблюдать конституцию

      Новоизбранный парламент Каталонии собрался сегодня на свое первое заседание.

      Подробнее

    • Суд признал незаконным финансирование партии Пучдемона

      Суд Барселоны вынес приговор по делу о незаконном получении средств партией Карлеса Пучдемона «Демократическая конвергенция Каталонии» (CDC).

      Подробнее

    • «Аэрофлот» отменил 12 рейсов в Италию

      Авиакомпания «Аэрофлот» в пятницу, 19 января, отменяет 12 рейсов в Италию и обратно из-за национальной забастовки компаний, занимающихся наземным обслуживанием.

      Подробнее

    • Италия: футболист дисквалифицирован на год за допинг

      Защитник и капитан клуба - дебютанта итальянской Серии А «Беневенто» Фабио Лучиони дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил.

      Подробнее

    • Британцы отмечают день рождения посаженной Петром I шелковицы

      В Соединенном Королевстве сегодня отмечают круглую дату - 320 лет со дня рождения… дерева.

      Подробнее

    • Биткоин упал ниже 10 тысяч долларов

      Стоимость биткоина в среду, 17 января, опускалась ниже 10 тысяч долларов.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!