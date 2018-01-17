Беженцы покидают Португалию

Документ подготовлен правительством и уже представлен в Ассамблею Республики.

В докладе говорится, что с 17 декабря 2015 г. по 29 ноября 2017 г. в Португалию прибыли 1 тыс. 520 человек, из них 768 (около 51%) уже покинули страну, пополнив так называемые «вторичные движения».

«Из этих 768 человек 79 (5%) затем снова вернулись в Португалию, что означает, что в настоящее время в стране отсутствуют 689 человек (45%)», говорится в докладе.

В данном документе правительство объясняет выезд из Португалии «трудностями в изучении языков и культурной адаптации, а также отсутствием в Португалии обосновавшихся прежде общин из Сирии, Ирака и Эритреи - стран происхождения большинства этих граждан» и тем фактом, что «Португалия не была - для некоторых претендентов - первым выбором при трансференции из транзитных стран (Греции и Италии)».

Согласно докладу, Португалия в настоящее время является шестым государством в Европейском союзе с наибольшим числом беженцев по программе переселения. Страна приняла 1.520 граждан, 1.190 из которых прибыли из Греции, а 330 - из Италии.

Родиной большинства прибывших в Португалию беженцев являются Сирия (833), Ирак (338) и Эритрея (311 год), в их числе - 261 семья и 533 - несовершеннолетних, также велико присутствие молодых одиноких мужчин. Отмечается, что 1.520 беженцев были расселены в 98 муниципалитетах по всей стране.

В докладе также указывается, что 50% беженцев трудоспособного возраста занимаются профессиональной подготовкой или работают, 98% - посещают занятия по португальскому языку, 100% имеют доступ к медицинскому обслуживанию, все дети - учатся в школе, а 55% тех, кто завершил «организационный период приема», стали самодостаточными и не нуждаются в дополнительной поддержке.

Правительство также отмечает, что было зарегистрировано 29 рождений и что беженцам в среднем требуется около года, чтобы завершить процесс легализации.

В документе также подчеркивается оценка, проводимая принимающими организациями, которая выявила наиболее распространенные недостатки в процессе приема, в частности, что касается поддержки, предоставляемой беженцам», а именно нехватка информации и национального охвата программы изучения португальского языка, недостаточные денежные суммы, предоставляемые в 18-месячный период поддержки.