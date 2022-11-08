Португалия: библиотека Жуанина нуждается в восстановлении

Регулярно проводимые измерения уровня загрязнения, температуры и влажности показывают тревожные значения с возобновлением активности в постпандемический период.

Библиотека Жуанина является одной из главных достопримечательностей города Коимбра благодаря своей мебели и художественному наследию, а также книгам.

В библиотеке хранится 56 000 произведений XVI-XVIII веков, которые украшают стены различных комнат на двухэтажных полках из дуба, потому что считается, что они имеют запах, отпугивающий насекомых.

Работы по разным дисциплинам уникальны, самой старой из них является «Библия времен основания португальской национальности» двенадцатого века.

Со всеми этими книгами можно ознакомиться и сегодня, а заявки, по словам директора Жуана Гувейи Монтейру, составляют от 600 до 800 в год.

Построенный между 1717 и 1728 годами по приказу Д. Жоао V , Жуанина до пандемии принимала 1700 человек ежедневно. Влияние этого потока отражается в проводимых каждые две недели измерениях уровней загрязнения, влажности и температуры внутри библиотеки.

«Мы можем сравнить результаты измерений, которые мы проводили до пандемии и после пандемии, при которых уровни загрязнения и температуры значительно снизились. Сейчас, когда туристический маршрут ожил, мы увидели, как эти уровни выросли до значений, вызывающих тревогу», - сетует директор.

Вмешательство в библиотеке Жуанина, согласно объявлению, уже сделанному ректором Университета Коимбры Амилкаром Фалькао, должно начаться в январе 2023 и продлиться полтора года.