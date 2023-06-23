Blue Bar с видом на океан в Кашкайше

Пятница, 23 Июнь 2023 Португалия

Blue Bar с видом на океан в Кашкайше

Бар Blue — идеальное место для гламурного заката в конце дня в современной и элегантной обстановке в окружении друзей.

«Этим летом отель Baía хочет оставаться эталоном для тех, кто ищет качество и изысканность, когда дело доходит до посиделок за столиком или общения за прохладительным напитком». С учетом этой идеи было создано меню для ресторана отеля, которым руководит шеф-повар Нуно Сейшас. Винную карту также обновил сомелье Жоао Фернандеш.

Blue Bar - привилегированное пространство, идеально подходящее для гламурных летних закатов в модной обстановке.

В отеле Baía Cascais есть два бара. Один на первом этаже рядом с террасой с видом на океан, где вы можете расслабиться и понаблюдать за жизнью с чашечкой кофе, а также бар Blue на террасе на верхнем этаже с потрясающим пейзажем. Это идеальное место, чтобы расслабиться и открыть для себя новые коктейли, попробовать знаменитую домашнюю сангрию и насладиться гамбургерами, сэндвичами и салатами.


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