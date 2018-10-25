BMW отзывает тысячи автомобилей в Португалии

Четверг, 25 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

BMW отзывает тысячи автомобилей в Португалии

Об этом сообщил агентству Lusa официальный источник немецкой марки в Португалии.

Причина - «выявленная неисправность модуля рециркуляции выхлопных газов» в дизельных транспортных средствах, произведенных в период с августа 2010-го по август 2017 года».

В Португалии из-за проблем в контуре охлаждения отработавших газов будут отозваны более 25 тысяч (25.084) автомобилей «из-за проблем в контуре охлаждения выхлопных газов».

В целом во всем мире для ревизии будут отозваны 1,6 миллиона автомобилей BMW.

Напомним, что 8 августа с.г. появилась информация, что в Португалии будут отозваны почти 2.400 автомобилей BMW с дизельным двигателем, в общей сложности, по всей Европе - 324 тысячи автомобилей с дизельным двигателем по всей Европе «из-за опасности возгорания». Официальный источник бренда добавлял, что «ревизия не повлечет никаких затрат для клиентов» и что «процесс займет от одного до трех часов, в зависимости от того, является ли соответствующая деталь дефектной и необходимо ее заменить или нет».

Исследование, проведенное немецкой маркой, показало, что «неисправность модуля рециркуляции выхлопных газов (EGR) может - в крайних случаях - вызвать возгорание в некоторых моделях с дизельными двигателями».

В связи с этим «группа BMW решила провести технические действия по проверке модуля EGR и заменить возможные поврежденные компоненты в дизельных транспортных средствах», указывая, что «в некоторых случаях в радиаторе модуля EGR может наблюдаться утечка охлаждающей жидкости, которая скапливается».

 «В сочетании с масляными и угольными отложениями эта жидкость может стать горючей. Из-за высоких температур выхлопных газов в агрегате эти отложения могут воспламениться и вызвать, в крайнем случае, возгорание», - пояснил бренд.

После технических действий в августе бренд приступил к «анализу отдельных случаев, которые не были включены изначально и которые не показали наличия какого-либо значительного риска для клиентов».

«Тем не менее, было решено еще больше снизить любой тип риска, расширяя различные технические действия для каждой страны, чтобы поддержать доверие клиентов в нашем продукте», поясняет официальный источник BMW.

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