Бой MMA в Португалии завершился невероятным двойным нокдауном

Среда, 04 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Бой MMA в Португалии завершился невероятным двойным нокдауном

Поединок между бойцами Эдером Лопесом и Диего Невешем потряс любителей смешанных единоборств во всем мире.

Лопес и Невеш вышли в октагон в рамках турнира, организованного промоушеном ECE, 2 декабря в Лиссабоне, пишет РИА Новости.

Бой завершился досрочно в первом раунде после того, как оба спортсмена оказались на полу, а зрители стали свидетелями уникального явления - двойного нокдауна.

В итоге победу присудили Лопесу, который смог поднять после нокдауна в то время, как его оппонент остался лежать на настиле.

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