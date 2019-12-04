Бой MMA в Португалии завершился невероятным двойным нокдауном

Лопес и Невеш вышли в октагон в рамках турнира, организованного промоушеном ECE, 2 декабря в Лиссабоне, пишет РИА Новости.

Бой завершился досрочно в первом раунде после того, как оба спортсмена оказались на полу, а зрители стали свидетелями уникального явления - двойного нокдауна.

В итоге победу присудили Лопесу, который смог поднять после нокдауна в то время, как его оппонент остался лежать на настиле.