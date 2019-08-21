Более 100 человек были арестованы за выходные в Португалии

49 из которых - за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает GNR.

В заявлении GNR говорится, что за выходные было задержано 103 человека, в том числе 49 за вождение под воздействием алкоголя, 23 - за вождение без законных прав, девять- за незаконный оборот наркотиков, трое - за насилие в семье и один - за попытку убийства.

В ходе операций было изъято 12 758 доз гашиша, 29 доз кокаина, 18 таблеток ЛСД и десять доз каннабиса, пишет ТАСС.

В выходные дни GNR также проводила операции по обеспечению соблюдения правил дорожного движения, в ходе которой было выявлено 1269 правонарушений, из которых 544 были связаны с превышением скорости и 118- с вождением с более высоким содержанием алкоголя в крови, чем разрешено законом, 76 - с отсутствием обязательного периодического осмотра и 58 - с аномалиями в освещении и системы сигнализации автомобиля.

Из более чем 1000 выявленных нарушений 52 были связаны с отсутствием или неправильным использованием ремней безопасности и / или детскими удерживающими устройствами, 41 были связаны с тахографами, 34 - с отсутствием страховки гражданской ответственности и 18 - с использованием мобильного телефона во время вождения.