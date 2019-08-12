Более 23 000 гектаров земли пострадало в этом году в Португалии

Понедельник, 12 Август 2019 Португалия Португалия

Более 23 000 гектаров земли пострадало в этом году в Португалии

Более 23 000 гектаров земли пострадало в этом году в Португалии от пожаров в течение первых семи месяцев 2019 года.

Согласно опубликованным на этой неделе данным Института охраны природы и лесов (ICNF), в Португалии в результате 6 491 инцидента пожарами было охвачено  23 913 гектаров земель. Из всей сожженной площади более половины занято лесами, 34 процента - это кустарники и 12 процентов - сельскохозяйственные угодья.

В последнем промежуточном отчете ICNF говорится, что в период с 1 января по 15 июля было сожжено 10 178 гектаров земли, но эта цифра не включает площадь, сожженную в результате пожара, обрушившегося на муниципалитеты Вила-де-Рей и Масао, который, по данным Системы Агентства лесной пожарной информации (EFFIS) уничтожил более 9500 га, пишет ТАСС.

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