Более 23 000 гектаров земли пострадало в этом году в Португалии

Согласно опубликованным на этой неделе данным Института охраны природы и лесов (ICNF), в Португалии в результате 6 491 инцидента пожарами было охвачено 23 913 гектаров земель. Из всей сожженной площади более половины занято лесами, 34 процента - это кустарники и 12 процентов - сельскохозяйственные угодья.

В последнем промежуточном отчете ICNF говорится, что в период с 1 января по 15 июля было сожжено 10 178 гектаров земли, но эта цифра не включает площадь, сожженную в результате пожара, обрушившегося на муниципалитеты Вила-де-Рей и Масао, который, по данным Системы Агентства лесной пожарной информации (EFFIS) уничтожил более 9500 га, пишет ТАСС.