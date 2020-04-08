Более 24 800 шоу были отменены в Португалии из-за коронавируса

Эти данные были объявлены Ассоциацией организаторов и шоу, фестивалей и мероприятий (APEFE) 3 апреля. «Эти цифры могут только увеличиться в геометрической прогрессии в ближайшие недели», с учетом продолжения чрезвычайного положения еще на две недели, объявленного в четверг президентом Португальской Республики, - подчеркнул представитель Ассоциации.

Представитель APEFE также пояснил, что вместе с билетными компаниями Ticktline, Blueticket и BOL он провел «исчерпывающий и подробный опрос», чтобы выяснить, сколько шоу было отложено, отменено или приостановлено из тех, что планировались на период с 8 марта по 31 мая.

Отчет, представленный APEFE, указывает на то, что 364 промоутера были вынуждены отменить 7 866 представлений, отложить 15 412 и приостановить 1 537 мероприятий, пишет ТАСС.

Таким образом, из-за коронавируса не было проведено в общей сложности 24 815 культурных и художественных мероприятий в области танцевального, музыкального, театра и других исполнительских видов искусства