Более 45% португальцев не могут самостоятельно подать декларацию IRS

Понедельник, 21 Ноябрь 2022 Португалия Португалия

Более 45% португальцев не могут самостоятельно подать декларацию IRS

Почти половина граждан пользуется для этого услугами третьих лиц.

Более 45% португальцев просят другого человека предоставить налоговую декларацию о подоходном налоге в цифровом виде.

Таков один из выводов исследования этого года об использовании информационно-коммуникационных технологий в семьях.

Более половины из 6594 опрошенных семей ответили, что они столкнулись как минимум с одной проблемой при доступе к веб-сайту государственной организации за последние 12 месяцев.

Согласно опросу, проведенному Национальным институтом статистики (INE), только 29,1% респондентов сообщили, что они заходили на финансовый портал, чтобы сделать собственное заявление.

45,7% говорят, что цифровая выписка была доставлена ​​кем-то другим, не уточняя, запрашивалась ли она у члена семьи, друга или даже бухгалтера.

Поскольку опрос INE охватывал последние 12 месяцев, все еще было 1,8% респондентов, которые заявили, что представили декларацию IRS на бумаге . С этого года заниматься этим процессом в физическом формате уже невозможно.

Также было 1,3% участников, подавших декларацию IRS автоматически, то есть «без какого-либо вмешательства ни самих себя, ни третьих лиц».

Именно в столичном районе Лиссабона была большая доля людей (37,9%), подавших декларацию IRS через Интернет. Самый низкий процент (23,1%) отмечен в Северном регионе.

Более двух третей участников (68,7%) использовали Интернет или мобильные приложения для доступа к информации от государственных организаций , в основном для ознакомления с личной информацией (53% ответов).

Однако более половины респондентов (52,2%) имели хотя бы одну проблему. «Наиболее упоминаемыми проблемами были технические проблемы в работе веб-сайтов или приложений (36,6%) или тот факт, что эти веб-сайты сложны в использовании (33,8%)», - пишет INE в отчете.

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