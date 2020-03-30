Более 4500 португальских врачей вернулись в госпитали

Об этом заявил в специальном заявлении президент Ordem dos Médicos (OM) Мигель Гимарайнш.

«Крайне важно, чтобы эти врачи, которые оперативно откликнулись на это гуманистический призыв солидарности, получили ответ и чтобы были организованы службы по их поддержке, что обеспечивает лучший баланс между периодами работы и отдыха», - подчеркнул он.

Глава ОМ также подчеркнул, что он просил присоединиться к кампании борьбы с пандемией врачей, которые уже вышли на пенсию или уволился из национальной системы здравоохранения по различным причинам. «Мы получили более 4500 положительных отзывов от врачей, которые могут помочь нашей стране в международной чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

Врачи всегда были с пациентами в очень трудные времена и никогда не перестанут делать это перед лицом пандемии, которая представляет огромную проблему для всех стран», - добавил он, пишет ТАСС.