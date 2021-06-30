Более половины населения Португалии уже получили дозу вакцины

Всего 5 335 683 человека были вакцинированы по крайней мере одной дозой, что составляет 52% населения, рапортует Генеральное управление здравоохранения (DGS).

Согласно последнему отчету о процессе вакцинации, 3 295 132 человека уже получили две дозы вакцины против Covid-19, что эквивалентно 32% населения.

Алентежу продолжает оставаться регионом страны с самым высоким процентом вакцинированного населения (57%), за ним следует Центр (56%).

Лиссабон и Вале-ду-Тежу - регион с наименьшим количеством населения с полной вакцинацией (28%), но и здесь 51% уже получили первую дозу.

Среди пожилых людей старше 80 лет 98% (666 831 человек) уже начали вакцинацию, а 93% (634 488 человек) завершили ее, сообщает национальный орган здравоохранения.

Почти все люди в группе от 65 до 79 лет (98%) также приняли хотя бы одну дозу, и этот процент снижается до 64% ​​(1 043 836) в отношении полной вакцинации против Covid-19.

Наибольший процентный рост был зарегистрирован на этой неделе в возрастной группе от 50 до 64 лет: 85% (1 847 758) людей в этой группе начали вакцинацию, а 51% (1 103 443) завершили процесс.

Что касается возрастной группы от 25 до 49 лет, количество людей, которые уже начали вакцинацию, выросло с 26% до 35% (1 177 235), в то время как 14% (476 675) получили обе дозы, по данным DGS.

На данный момент в Португалии введено почти 8,4 млн вакцин, а на прошлой неделе был побит новый рекорд - 790 тысяч доз.