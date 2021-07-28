Более половины португальцев уже прошли полную вакцинацию

Согласно отчету о вакцинации, опубликованному 27 июля Генеральным управлением здравоохранения (DGS), 5 389 935 португальцев уже прошли полную вакцинацию против Covid-19, что соответствует 52% населения Португалии.

Это новая веха в процессе вакцинации в Португалии, учитывая, что на прошлой неделе процент полностью вакцинированного населения был 47%

Процент населения, получившего хотя бы одну введенную дозу, также вырос с 64% до 67%. В общей сложности 6 865 047 человек уже получили по крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19.

В анализе по регионам и с учетом полностью вакцинированного населения Мадейра показывает худшие показатели с 50%, за ней следуют Север и Лиссабон с Вале-ду-Тежу с 51%. Затем идут Алгарве (52%) и Азорские острова (53%). Наилучшие результаты демонстрируют Центр с 56% и Алентежу с 58%.

Согласно отчету, Португалия уже получила в общей сложности 12 886 770 доз вакцины против Covid-19 и распространила на данный момент 12 043 017 доз.