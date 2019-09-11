Болельщик Роналду прорвался на поле, чтобы поприветствовать кумира

Это произошло сразу после того, как 34-летний португальский форвард был заменен на 79-й минуте. Один из болельщиков, одетый в футболку мадридского «Реала» с номером 7 и фамилией Роналду на спине, преодолел заграждения и выбежал на поле, преклонив колено перед своим любимым игроком, пишет news.sportbox.ru.

Роналду оградил фаната от стюардов и полицейских и вместе с ним покинул поле, а затем позволил болельщику сделать совместное селфи.