Болельщики «Спортинга» напали на тренировочную базу клуба

Среда, 16 Май 2018 Португалия Португалия

Болельщики «Спортинга» напали на тренировочную базу клуба

Около 50 человек проникли на территорию базы и атаковали игроков и сотрудников клуба с использованием металлических предметов.

Португальская полиция задержала 21 болельщика лиссабонского футбольного клуба «Спортинг» за нападение на тренировочную базу команды.

В понедельник около 50 человек проникли на территорию базы и атаковали игроков и сотрудников клуба с использованием металлических предметов. Среди пострадавших игроки Руй Патрисио, Маркос Акунья, Вилльям Карвалью, Родриго Батталья, Йосип Мишич и тренеры Жорже Жезуш и Рауль Хосе. У голландского нападающего Баса Доста осталось несколько ран на голове.

Руководство «Спортинга» выступило с осуждением произошедшего. Однако футболисты обвинили руководство клуба в недостаточном обеспечении безопасности. Сообщается, что игроки собираются бойкотировать финальный матч Кубка Португалии против «Авеша», который запланирован на 20 мая. Некоторые футболисты хотят разорвать контракт с клубом.

«Спортинг» по итогам прошедшего сезона не смог завоевать путевку в Лигу чемпионов, заняв третье место в чемпионате Португалии с 78 очками. Второе место заняла лиссабонская «Бенфика» (81), чемпионом стал «Порту» (88). В последнем туре «Спортинг» проиграл на выезде «Маритиму» (1:2).

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