Болельщики Спортинга вышли с протестом

Среда, 06 Июнь 2018 Португалия Португалия

Болельщики Спортинга вышли с протестом

Похоже, Бруно Де Карвальо еще недолго будет президентом лиссабонского Спортинга.

По информации португальского издания Record, полторы тысячи фанатов Спортинга вышли на протест против президента клуба (по другим данным их было около 300).

Они требовали отставки нынешнего президента Бруну Де Карвальо, а также всего Совета директоров клуба.

Протестующие скандировали «в отставку», «довольно», «пришло твое время» и другое.

В это же время, как сообщается, прошел и другой протест, участники которого поддерживали нынешнего президента, на него собрались всего два десятка человек.

Напомним, что в концовке сезона в Спортинге начал твориться настоящий хаос. После поражения 0:2 от Атлетико в Лиге Европы президент клуба Бруну Де Карвалью открыто раскритиковал игроков команды, а после критики президента от игроков, Де Карвалью отстранил 19 человек первой команды.

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