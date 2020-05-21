Большинство португальцев хотели бы продолжать работать из дома

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного на этой неделе.

Социологи выяснили, что работа из дома понравилась подавляющему большинству португальцев.

Исследование, проведенное консультантами компании JLL, пришло к выводу, что более 90 процентов работников хотели бы продолжать работать удаленно из дома, по крайней мере, один день в неделю. Почти 90 процентов участников исследования под названием «Удаленная работа в Португалии» считают, что их компании хорошо адаптировались к действиям своих сотрудников, работающим на дому. Несмотря на то, что основными преимуществами удаленной работы было то, что сотрудники не тратили время на работу на дому, было меньше перерывов на работе и имела место гибкая повестка дня; имели очевидные минусы, в том числе соблазны отвлечения от работы и трудности с концентрацией внимания из-за наличия рядом других членов семьи, пишет ТАСС.