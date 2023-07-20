Большинство португальцев требуют перестановок в правительстве

Большинство португальцев (78%) считают, что необходимо провести перестановки в правительстве, «заменив некоторых министров». Только 18% отвергают этот сценарий.

Значения значительно выше по сравнению с прошлым годом, когда сценарий ремоделирования был принят 56% респондентов и 31% был против.

Какие министры, по мнению граждан, должны уйти? Согласно последнему опросу, проведенному Католическим университетом (Cesop) , наиболее упоминаемым именем является Жоао Галамба (37%).

Именно Галамба - нынешний владелец портфеля Infrastructures и главный герой в деле, в котором участвовали SIS и бывший заместитель Фредерико Пинейру.

Далее следуют министр здравоохранения Мануэль Писарро (16%) и министр финансов Фернандо Медина (12%).

Премьер-министра критикуют 78% респондентов, которые не согласны с сохранением министра инфраструктуры в исполнительной власти.

Таким образом, в целом оценка работы правительства остается отрицательной для более чем половины португальцев (52%).

Но, даже если команда Антониу Кошты не пройдет опрос респондентов, подавляющее большинство (75%) считает, что вполне вероятно, что правительство доработает мандат до конца, и только 22% ожидают досрочных выборов.

В опросе участвовали в общей сложности 1006 респондентов с максимальной погрешностью 3,1% и уровнем достоверности 95%.