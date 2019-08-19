Борис Джонсон гарантирует «полное уважение» к португальцам

Понедельник, 19 Август 2019 Португалия Португалия

Борис Джонсон гарантирует «полное уважение» к португальцам

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что гарантирует «полное уважение» к проживающим в его стране португальцам.

Новоназначенный премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с премьер-министром Португалии Антониу Коштой.

Согласно сообщению информационного агентства Lusa, Джонсон позвонил Коште 12 августа и сказал, что он «гарантирует полное уважение прав португальцев, проживающих в Соединенном Королевстве» после того, как страна покинет Европейский Союз.

По данным Lusa, Борис Джонсон также выразил «большое стремление укрепить двусторонние отношения с Португалией» после Brexit. В ходе разговора премьер-министры согласились с тем, что "очень важно укреплять двусторонние отношения, а именно в области науки и техники, моря и обороны", поскольку обе страны являются европейскими и атлантическими странами, пишет ТАСС.

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