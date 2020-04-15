Борис Джонсон поблагодарил португальского медика за спасение жизни

Больной коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обязан жизнью медикам. Джонсон высоко оценил работу медперсонала в больнице Святого Томаса, особенно он отметил работу португальского медбрата, который круглосуточно находился у его кровати. По его словам, сотрудник больницы Луиш, иммигрант из Порту, вместе с коллегами наблюдали за ним в течение 48 часов, когда «все могло пойти не так».

«Причина, по которой мои легкие получали достаточное количество кислорода, заключалась в том, что они были со мной каждую секунду, переживали за меня и проводили необходимые процедуры», - рассказал Джонсон.

Напомним, Джонсон был доставлен в больницу 5 апреля, после того, как у него долгое время сохранялась высокая температура. На следующий день состояние политика ухудшилось и он был переведен в реанимацию. В четверг, 9 апреля он был переведен в обычную палату. Накануне, премьер выступил с обращением к нации.

"Я не могу выразить, как я им благодарен … Я обязан им жизнью", — подчеркнул Джонсон.