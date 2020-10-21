Брага - самый счастливый город Португалии и пятый в Европе

Исследование было подготовлено Европейской комиссией, оно охватило 83 города Европейского союза.

Среди включенных городов Копенгаген (Дания) и Стокгольм (Швеция) занимают первые места: около 98% жителей довольны жизнью. Следом идут Цюрих (Швейцария), Гданьск (Польша), Брага (Португалия) и Осло (Норвегия), где около 97% жителей довольны жизнью в своих городах.

Результаты исследования показывают, что 9 из 10 европейцев довольны местом, в котором они живут. В португальской Браге 97% респондентов заявили, что довольны жизнью в муниципалитете.

Что касается Лиссабона, то оценка также положительная, но цифра заметно ниже (86%).

В списке городов для пожилых людей Брага входит в топ-10 и выделяется как место, где люди старше 65 лет получают хорошие условия для жизни, при этом 94% респондентов подтвердили эту оценку.

Что касается финансового положения домохозяйств, 72% жителей ЕС считают, что они удовлетворены. В Португалии этот показатель составляют менее 62% и для Браги, и для Лиссабона.