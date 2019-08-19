"Брага" уступила "Спортингу" в чемпионате Португалии

Понедельник, 19 Август 2019 Португалия Португалия

Футболисты "Браги" на выезде проиграли лиссабонскому "Спортингу" в матче второго тура чемпионата Португалии.

Воскресная игра в Лиссабоне завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Голы в составе "Спортинга" забили Вендел (16-я минута) и Бруну Фернандеш (44), у "Браги" отличился Уилсон Эдуарду (74).

"Брага" является соперником московского "Спартака" по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы. Первый матч состоится 22 августа в Португалии, ответный - 29 августа в Москве, пишет РИА Новости.

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