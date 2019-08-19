"Брага" уступила "Спортингу" в чемпионате Португалии

Воскресная игра в Лиссабоне завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Голы в составе "Спортинга" забили Вендел (16-я минута) и Бруну Фернандеш (44), у "Браги" отличился Уилсон Эдуарду (74).

"Брага" является соперником московского "Спартака" по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы. Первый матч состоится 22 августа в Португалии, ответный - 29 августа в Москве, пишет РИА Новости.