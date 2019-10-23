Бразилия и Португалия: проект по охране культурного наследия

Министерство туризма Бразилии ведет переговоры с правительством Португалии по созданию совместного проекта по охране и использованию объектов культурного, исторического и природного наследия, которые находятся в запустении или под угрозой исчезновения.

Об этом сообщает информационный портал TravelandTour.

Боб Сантос, национальный секретарь министерства туризма Бразилии, подчеркивает, что в стране есть множество объектов, обладающих большой культурной и исторической ценностью, однако сегодня пребывающих в упадке из-за недостатка внимания и финансирования. Целью совместного проекта Бразилии и Португалии станет восстановление и улучшение этих объектов через привлечение частных инвестиций, пишет regnum.ru.

В дальнейшем стороны планируют создать специальный комитет, в задачи которого войдут отбор достопримечательностей, разработка правовой базы, поиск финансирования, контроль за охраной, реставрационными работами и практикой туристического использования.