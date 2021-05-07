Британцы могут отправиться в Португалию с 17 мая

Гибралтар и Израиль также включены в этот список из 12 стран и территорий.

Британское правительство снимет ограничения на поездки с 17 мая. С этого дня англичане смогут совершать второстепенные поездки, и Португалия распахнула свои двери в ожидании этих туристов.

Рассматриваемый список применяется только к Англии, но Португалия также уже считалась безопасной страной для валлийцев и шотландцев.

По словам британского государственного секретаря по транспорту Гранта Шаппса, в этот «зеленый список» включены в общей сложности 12 стран и территорий, которые будут пересматриваться каждые три недели с момента открытия.

Любому, кто едет в эти страны, понадобится только отрицательный тест на Covid-19 по возвращении в Великобританию, без необходимости в карантине, который действовал до сих пор.

Уже ожидалось, что Португалия будет включена в этот список «безопасных направлений», поскольку среднесуточное количество новых случаев Covid на национальной территории постоянно остается ниже 500.