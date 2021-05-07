Британцы могут отправиться в Португалию с 17 мая

Пятница, 07 Май 2021 Португалия Португалия

Британцы могут отправиться в Португалию с 17 мая

Португалия входит в «зеленый список» Соединенного Королевства - страны, куда британцы могут путешествовать без особых ограничений.

Гибралтар и Израиль также включены в этот список из 12 стран и территорий.

Британское правительство снимет ограничения на поездки с 17 мая. С этого дня англичане смогут совершать второстепенные поездки, и Португалия распахнула свои двери в ожидании этих туристов.

Рассматриваемый список применяется только к Англии, но Португалия также уже считалась безопасной страной для валлийцев и шотландцев.

По словам британского государственного секретаря по транспорту Гранта Шаппса, в этот «зеленый список» включены в общей сложности 12 стран и территорий, которые будут пересматриваться каждые три недели с момента открытия.

Любому, кто едет в эти страны, понадобится только отрицательный тест на Covid-19 по возвращении в Великобританию, без необходимости в карантине, который действовал до сих пор.

Уже ожидалось, что Португалия будет включена в этот список «безопасных направлений», поскольку среднесуточное количество новых случаев Covid на национальной территории постоянно остается ниже 500.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)