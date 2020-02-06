Британская компания увеличит добычу вольфрама в Португалии.

Зарегистрированная в Великобритании компания W Resources, созданная австралийскими предпринимателями, начала добычу вольфрама на шахте Regua на севере Португалии. Для компании, специализирующейся на производстве вольфрамового концентрата, это предприятие стало третьим, пишет metalinfo.ru.

Как сообщает W Resources, запасы месторождения оцениваются в 4,47 млн. т руды, содержащей, в среднем, 0,27% триоксида вольфрама. Добытое сырье будет на месте обогащаться до 8-12%-го содержания триоксида вольфрама и отправляться на предприятие La Parrilla в Испании для получения 60%-го концентрата.

По оценкам компании, ввод в строй нового предприятия позволит ей довести выпуск вольфрамового концентрата до более 3800 тонн в год. W Resources является одним из крупнейших поставщиков вольфрамового концентрата за пределами Китая, на долю которого приходится около 80% мирового рынка вольфрама.