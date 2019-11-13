Бывший вице-консул Португалии в Бразилии приговорен к 6 годам тюрьмы

Среда, 13 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Бывший вице-консул Португалии в Бразилии приговорен к 6 годам тюрьмы

Бывший вице-консул Португалии в Бразилии приговорен к 6 годам тюремного заключения.

Аделино Вера-Крус Пинто, бывший вице-консул Португалии в Бразилии, был приговорен к шести годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег, пишет ТАСС.

Его обвиняют  хищении средств из архиепархии Порту-Алегри в Бразилии. При этом Лиссабонский уголовный суд оправдал бывшего португальского дипломата в обвинениях в фальсификации документов. Данные факты имели место в декабре 2010 года и январе 2011 года, когда Вера-Крус Пинто присвоил почти один миллион евро (2,5 миллиона бразильских реалов), которые принадлежали архиепархии Порту-Алегри, Бразилия и были пожертвованием для восстановления двух португальских церквей расположенных в регионе Риу-Гранди-ду-Сул.

Деньги в результате мошеннической схемы попали на банковские счета Аделино Пинто и его жены, Марии да Анунсиасо Фигейредо, которую сегодня суд приговорила к четырем годам тюремного заключения условно за отмывание денег.

В конце 2011 года министерство иностранных дел Португалии уволило дипломата со службы

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