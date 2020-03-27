ЦБ: В этом году экономика Португалии войдет в рецессию

В Португалии зарегистрировано 3544 подтвержденных случая коронавируса, 60 человек скончались.

По прогнозам ЦБ Португалии, валовой внутренний продукт снизится пределах 3,7% и 5,7% в 2020 году. В прошлом году экономика выросла на 2,2%. Частное потребление сократиться на 2,8% и 4,8%, а экспорт сократится на 12,1% и 19,1%. Частные инвестиции у снизятся на 10,8% и 14,9%, пишет news.am.

Уровень безработицы увеличится до 10,1-11,7% в этом году по сравнению с 6,6% в 2019 году.

«Перспективы португальской экономики резко и значительно ухудшились в результате воздействия пандемии Covid-19», - говорится в заявлении Банка Португалии, вспышка будет иметь «очень существенные и потенциально долгосрочные последствия».

Экономика Португалии, поддерживаемая экспортным сектором, индустрией туризма и частными инвестициями, стабильно росла с 2014 года.

Накануне Португалия сообщила о профиците бюджета в размере 0,2% от валового внутреннего продукта в 2019 году - это первый за 45 лет демократической истории страны - после дефицита в 0,4% в 2018 году.

Министр финансов Марио Центено сказал, что все сценарии указывают на экономический спад из-за воздействия коронавируса и ограничительных мер, принятых для предотвращения пандемии.