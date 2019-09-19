Цена на дизельное топливо в Португалии выросла
Цена на дизельное топливо в Португалии выросла на 1,5 цента за литр, что стало самым большим увеличением за последние шесть месяцев.
Это последнее повышение связано с ростом мировых цен на нефть, но не учитывает негативных последствий, которые ожидаются в ближайшие недели от нападений на саудовский нефтяной объект.
Последнее повышение, однако, несколько ослаблено укреплением евро по отношению к доллару. Однако хорошей новостью является то, что ожидается, что цена на неэтилированный бензин при этом немного снизится, пишет ТАСС.