Цена на дизельное топливо в Португалии выросла

Это последнее повышение связано с ростом мировых цен на нефть, но не учитывает негативных последствий, которые ожидаются в ближайшие недели от нападений на саудовский нефтяной объект.

Последнее повышение, однако, несколько ослаблено укреплением евро по отношению к доллару. Однако хорошей новостью является то, что ожидается, что цена на неэтилированный бензин при этом немного снизится, пишет ТАСС.