Цена на дизельное топливо в Португалии выросла

Четверг, 19 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Цена на дизельное топливо в Португалии выросла

Цена на дизельное топливо в Португалии выросла на 1,5 цента за литр, что стало самым большим увеличением за последние шесть месяцев.

Это последнее повышение связано с ростом мировых цен на нефть, но не учитывает негативных последствий, которые ожидаются в ближайшие недели от нападений на саудовский нефтяной объект.

Последнее повышение, однако, несколько ослаблено укреплением евро по отношению к доллару. Однако хорошей новостью является то, что ожидается, что цена на неэтилированный бензин при этом немного снизится, пишет ТАСС.

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