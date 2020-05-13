Цена на недвижимость в Лиссабоне вырастет, несмотря на кризис
Несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, инвестиции в недвижимость в ряде городов мира, будут очень выгодными.
Согласно прогнозам экспертов, цены на недвижимость в этом году вырастут всего в четырех городах мира, и Лиссабон входит в их число.
Британские консультанты в Knight Frank проанализировали цены в различных 20 городах мира и ожидают повсеместного падения спроса на недвижимость и цен из-за коронавируса в 16 из них.
Однако, Лиссабон, наряду с Монако, Веной и Шанхаем, как ожидается, будет исключением из общего правила, пишет ТАСС.
Наихудшие показатели падения цен на недвижимость прогнозируются в Буэнос-Айресе, Мумбае, Гонконге, Сингапуре и Ванкувере