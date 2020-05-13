Цена на недвижимость в Лиссабоне вырастет, несмотря на кризис

Среда, 13 Май 2020 Португалия Португалия

Цена на недвижимость в Лиссабоне вырастет, несмотря на кризис

Несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, инвестиции в недвижимость в ряде городов мира, будут очень выгодными. 

Согласно прогнозам экспертов, цены на недвижимость в этом году вырастут всего в четырех городах мира, и Лиссабон входит в их число.

Британские консультанты в Knight Frank проанализировали цены в различных 20 городах мира и  ожидают повсеместного падения спроса на недвижимость и цен из-за коронавируса в 16 из них.

Однако, Лиссабон, наряду с Монако, Веной и Шанхаем, как ожидается, будет исключением из общего правила, пишет ТАСС.

Наихудшие показатели падения цен на недвижимость прогнозируются в Буэнос-Айресе, Мумбае, Гонконге, Сингапуре и Ванкувере

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