Цены на краткосрочную аренду недвижимости в Португалии упали на 14%

Пятница, 15 Май 2020 Португалия Португалия

Цены на краткосрочную аренду недвижимости в Португалии упали на 14%

На фоне экономического кризиса, связанного с коронавирусом, Португалия стала более доступным местом для туристов. 

Хотя в Португалии в этом году цены на недвижимость выросли, цены на краткосрочную аренду для туристо снизились с 2019 года, а в разных направлениях в апреле 2020 года произошло значительное падение.  По данным Imovirtual, цены на аренду жилья в некоторых из наиболее востребованных мест значительно снизились. Такие направления, как Фару, Мадейра и Лиссабон, отметили снижение цены аренды недвижимости, что делает эти три региона более доступными для краткосрочного проживания по сравнению с апрелем 2019 года.

Согласно данным за апрель 2020 года цены на краткосрочную недвижимость снизились в таких регионах:

- Фаро (Алгарве): -24,14% (средняя цена за месяц в настоящее время составляет 880 евро по сравнению с прошлогодними 1160 евро);

 - Мадейра: -8,78% (средняя цена за месяц в настоящее время составляет 893 евро по сравнению с 979 евро в прошлом году);

- Лиссабон: -9,58% (средняя цена за месяц в настоящее время 1510 евро, по сравнению с 1670 евро в прошлом году);

 -Гуарда: -40,10% (средняя цена за месяц сейчас  348 евро, по сравнению с прошлогодними 581 евро);

 - Браганса: -24,34% (средняя цена за месяц в настоящее время составляет 401 евро по сравнению с прошлогодними 530 евро);

 - Порту: -9,59% (средняя цена за месяц в настоящее время составляет 1 065 евро по сравнению с 1 178 евро в прошлом году).

 В целом цены на аренду недвижимости в Португалии снизились на 14% с апреля 2019 года, согласно данным Imovirtual, пишет ТАСС..

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