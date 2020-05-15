Цены на краткосрочную аренду недвижимости в Португалии упали на 14%

Хотя в Португалии в этом году цены на недвижимость выросли, цены на краткосрочную аренду для туристо снизились с 2019 года, а в разных направлениях в апреле 2020 года произошло значительное падение. По данным Imovirtual, цены на аренду жилья в некоторых из наиболее востребованных мест значительно снизились. Такие направления, как Фару, Мадейра и Лиссабон, отметили снижение цены аренды недвижимости, что делает эти три региона более доступными для краткосрочного проживания по сравнению с апрелем 2019 года.

Согласно данным за апрель 2020 года цены на краткосрочную недвижимость снизились в таких регионах:

- Фаро (Алгарве): -24,14% (средняя цена за месяц в настоящее время составляет 880 евро по сравнению с прошлогодними 1160 евро);

- Мадейра: -8,78% (средняя цена за месяц в настоящее время составляет 893 евро по сравнению с 979 евро в прошлом году);

- Лиссабон: -9,58% (средняя цена за месяц в настоящее время 1510 евро, по сравнению с 1670 евро в прошлом году);

-Гуарда: -40,10% (средняя цена за месяц сейчас 348 евро, по сравнению с прошлогодними 581 евро);

- Браганса: -24,34% (средняя цена за месяц в настоящее время составляет 401 евро по сравнению с прошлогодними 530 евро);

- Порту: -9,59% (средняя цена за месяц в настоящее время составляет 1 065 евро по сравнению с 1 178 евро в прошлом году).

В целом цены на аренду недвижимости в Португалии снизились на 14% с апреля 2019 года, согласно данным Imovirtual, пишет ТАСС..