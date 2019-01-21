Цены на недвижимость в Португалии продолжают расти

Цены на жилье в Португалии в третьем квартале 2018 года росли почти в два раза быстрее, нежели в "еврозоне" или ЕС.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в прошлую пятницу Статистическим бюро Евростат. В Португалии цены на жилую недвижимость выросли на 8,5% за третий квартал по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в то время как в зоне хождения евро и в ЕС рост в годовом исчислении составил 4,3%. По сравнению со вторым кварталом цены на жилье в еврозоне в третьем квартале выросли на 1,6%, а в ЕС на 1,5%. В Португалии они выросли на 1,0%.

По данным Евростата, самый большой рост в третьем квартале в годовом исчислении был в Словении (15,1%), Нидерландах (10,2%) и Ирландии (9,1%). Только в Швеции и Италии цены на жилье упали - на 2,1% и 0,8% соответственно.