Цены на недвижимость в Португалии выросли до 1 031 евро за м2

Это на 2% больше, нежели в первом квартале и на 6,4%, нежели во втором квартале прошлого года.

При этом самые дорогие объекты недвижимости находились в Лиссабоне и Алгарве, пишет ТАСС.

Об этом свидетельствуют опубликованные на этой неделе данные Национального статистического института (INE), согласно которым 45 муниципалитетов из 308 зафиксировали более высокую цену на недвижимость, нежели общенациональный уровень.

«В Лиссабоне, имеющем среднюю цену на недвижимость в размере 3 154 евро / м2, недвижимость самая дорогая», - отмечается в отчете INE. По данным статистики, средняя цена недвижимости превысила показатель в 1500 евро / м2 в таких муниципалитетах, как Кашкайш, Оэйраш, Лоле, Лагос, Албуфейра, Тавира, Порту , Одивелас, Лагоа, Фуншал, Фаро, Лурес и Реал Вила-де-Санту-Антониу.

При этом, по данным INE, средняя цена на недвижимость в регионе Алгарве составила 1606 евро / м2, на Мадейре -1 205 евро / м2, в Порту - € 1034 / м2