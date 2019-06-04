Цены на осьминогов достигли максимума за последние 20 лет

Вторник, 04 Июнь 2019 Португалия Португалия

Цены на осьминогов достигли максимума за последние 20 лет

Об этом сообщает национальный Институт статисткии (Instituto Nacional de Estatística).


В 2018 году средняя цена на осьминогов достигла самого высокого уровня за последние двадцать лет. Среднегодовой темп роста цены на этот продукт опережает рост цен на рыбу в 2,4 раза. Выручка от продажи в 2018 году составила 48 млн евро, это на 25% выше, чем в 2017 году и на 28% выше, чем в среднем за последние два десятилетия. Об этом сообщает национальный Институт статистики (Instituto Nacional de Estatística).

В публикации Института также говорится, что национальный рыболовецкий флот выловил почти 7 тысяч тонн осьминога в прошлом году, это 36% от объема всех выловленных моллюсков и 5,3% от объема рыбы. Треть были выловлено в регионе Алгарве.

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