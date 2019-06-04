Цены на осьминогов достигли максимума за последние 20 лет



В 2018 году средняя цена на осьминогов достигла самого высокого уровня за последние двадцать лет. Среднегодовой темп роста цены на этот продукт опережает рост цен на рыбу в 2,4 раза. Выручка от продажи в 2018 году составила 48 млн евро, это на 25% выше, чем в 2017 году и на 28% выше, чем в среднем за последние два десятилетия. Об этом сообщает национальный Институт статистики (Instituto Nacional de Estatística).



В публикации Института также говорится, что национальный рыболовецкий флот выловил почти 7 тысяч тонн осьминога в прошлом году, это 36% от объема всех выловленных моллюсков и 5,3% от объема рыбы. Треть были выловлено в регионе Алгарве.