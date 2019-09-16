Цены на потребительские товары в Португалии упали на 0,1%
Цены на потребительские товары в Португалии на протяжении августа продолжали оставаться стабильными.
Статистика подтверждает снижение цен на 0,1% в годовом исчислении.
Статистическое управление Португалии сообщило на прошлой неделе о том, что индекс потребительских цен в Португалии упал в августе на 0,1% по сравнению с тем же месяцем в 2018 году после снижения на 0,3% в июле, пишет ТАСС.
Согласно окончательным данным, опубликованным Статистическим управлением Португалии, это изменение частично связано с ростом цен на рестораны и отели, при этом это было компенсировано значительным снижением цен на топливо в августе.
Эти данные совпадают с быстрой оценкой потребительских цен, опубликованной Статистическим управлением Португалии 31 августа.