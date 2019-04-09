Частная медицина становится все более популярной в Португалии

Вторник, 09 Апрель 2019 Португалия Португалия

Частная медицина становится все более популярной в Португалии

Большинство пациентов, по-прежнему, пользуются услугами государственных больниц, однако частных медицинских учреждений становится все большое.

В ознаменование Всемирного дня здоровья Национальный статистический институт (INE) опубликовал сегодня статистику, связанную с деятельностью различных медицинских неких учреждений страны за период с 2007 по 2017 год.

2017 год является последним, за который есть официальная статистика. В этом году  больницы Национальной службы здравоохранения обеспечивали оказание более 80% неотложной медицинской помощи, более 70% случаев госпитализации и хирургических операций и около 65% консультаций врачей.

В частных больницах в 2017 году наблюдалось увеличение количества операций на 3,6%, госпитализаций на 4% и посещений врачей на 4,5%.

Более быстрый рост наблюдался в сфере анализов и других различных диагностических процедур - 7,1%,пишет ТАСС.

В 2017 году в португальских больницах было проведено около 154 миллионов диагностических процедур, что на 10,1 миллиона больше, чем в предыдущем году.

Около 91% из них (140 миллионов) были в государственных больницах, что на 7,3% больше, чем в 2016 году.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья