Частная медицина становится все более популярной в Португалии

В ознаменование Всемирного дня здоровья Национальный статистический институт (INE) опубликовал сегодня статистику, связанную с деятельностью различных медицинских неких учреждений страны за период с 2007 по 2017 год.

2017 год является последним, за который есть официальная статистика. В этом году больницы Национальной службы здравоохранения обеспечивали оказание более 80% неотложной медицинской помощи, более 70% случаев госпитализации и хирургических операций и около 65% консультаций врачей.

В частных больницах в 2017 году наблюдалось увеличение количества операций на 3,6%, госпитализаций на 4% и посещений врачей на 4,5%.

Более быстрый рост наблюдался в сфере анализов и других различных диагностических процедур - 7,1%,пишет ТАСС.

В 2017 году в португальских больницах было проведено около 154 миллионов диагностических процедур, что на 10,1 миллиона больше, чем в предыдущем году.

Около 91% из них (140 миллионов) были в государственных больницах, что на 7,3% больше, чем в 2016 году.