Чемпионат мира по программированию в Португалии

Команды Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского по программированию стали призерами 23-х полуфинальных соревнований студенческого командного чемпионата мира по программированию ICPC Северной Евразии (NEERC) в рамках Международной молодежной недели информатики и программирования.

Мероприятие традиционно проходит в декабре в Санкт-Петербурге. Чемпионат ICPC – наиболее значимое студенческое соревнование по программированию, проводимое в мире.

В этом году в полуфинале приняли участие 299 команд из всех стран бывшего Советского Союза (за исключением Украины и Молдовы). Из-за большого количества участников NEERC проводится одновременно в 4-х местах. В этом году это были Санкт-Петербург, Барнаул, Алматы и Тбилиси, пишет glasnarod.ru.

В северной столице выступали 130 команд. Результаты синхронно сводились в одну таблицу, которую видели все участники соревнования. Так как основной целью состязаний является отбор команд для участия в финале чемпионата мира, NEERC проводится по правилам, совпадающим с правилами финала. В частности, задачи формулируются на английском языке.

СГУ имени Н.Г. Чернышевского был представлен на соревнованиях 4 командами, в состав которых вошли студенты факультета компьютерных наук и информационных технологий и один студент механико-математического факультета. Все они занимаются в Центре олимпиадной подготовки программистов СГУ.

Лучший результат показала команда Saratov SU 1 в составе Ивана Андросова, Романа Глазова и Адилбека Далабаева. Она награждена дипломом 2 степени и завоевала право участвовать в финале.

Команда Saratov SU 4 (Владимир Петров, Максим Мещеряков, Михаил Пикляев) также получила диплом 2 степени, а команда Saratov SU 2 (Андрей Нарцев, Егор Ромащенко, Павел Соколков) награждена дипломом 3 степени.

Заключительный этап соревнований состоится в городе Порту (Португалия) с 31 марта по 5 апреля 2019 года.

В нем примут участие 9 российских команд от Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Санкт-Петербургского государственного университета, Саратовского государственного университета, Уральского федерального университета, Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова, а также две команды Высшей школы экономики (одна – из петербургского филиала вуза).