Чемпионат Португалии будет возобновлен 4 июня

Рестарт высшего дивизиона страны состоится 4 июня.

-В течение последних нескольких дней различные организации проводили последовательные совещания по согласованию, чтобы возобновление сезона могло проходить безопасно и со всеми мерами защиты. Нужно обеспечить строгий осмотр стадионов и проведение медицинских тестов для всех людей, участвующих в играх. 4 июня 2020 года назначена первая игра 25-го тура чемпионата Португалии, — говорится на официальном сайте LPFP.

Чемпионат страны был прерван в начале марта после 24-го тура, с 60 очками лидером таблицы является «Порту», пишет news.sportbox.ru.

Накануне также стало известно, что коронавирус обнаружен у защитника «Бенфики» Нуну Тавареша.

На 12 мая в Португалии выявлены 27913 случаев инфицирования, скончались 1163 человека.