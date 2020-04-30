Чемпионат Португалии собираются возобновить

Как сообщает издание JN, премьер-министр Португалии Антонио Коста в четверг объявит о возобновлении чемпионата Португалии. Такое решение было принято после получения положительного заключения генерального директората по здравоохранению и обсуждения судьбы текущего сезона с руководством Португальской федерации футбола и представителями клубов.

Ожидается, что сезон в Португалии возобновится в последние выходные мая. Игры будут проходить без зрителей и при строгом соблюдении мер безопасности для здоровья футболистов и всего персонала, пишет matchtv.ru.

По последним данным, в Португалии зафиксировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом.