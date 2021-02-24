Четверо из пяти португальцев озабочены личными финансами

80% граждан признали, что сейчас их больше беспокоит состояние своих личных финансов, чем до Covid-19.

Таковы результаты опроса, проведенного Blacktower Financial Management.

Пандемия заставила португальцев изменить свои привычки к сбережениям: 65% признали, что вирус послужил предупреждением о необходимости контроля финансового положения, а 70% решили внести «позитивные изменения в привычки потребления».

На фоне других частей Португалии Лиссабон является регионом страны с самым высоким процентом личных сбережений: 72% лиссабонцев говорят, что их накопления увеличились, за ними следуют Фуншал (71%), Порту (68%), Брага (65%) и Коимбра (62%).

В то же время, среди разных городов страны жители Келуша больше всего обеспокоены финансовым положением (85%), за ними следуют жители Касема (84%) и Браги (83%).