Четверо из пяти португальцев озабочены личными финансами

Среда, 24 Февраль 2021 Португалия Португалия

Четверо из пяти португальцев озабочены личными финансами

Пандемия стала поводом беспокоиться для многих португальцев.

80% граждан признали, что сейчас их больше беспокоит состояние своих личных финансов, чем до Covid-19.

Таковы результаты опроса, проведенного Blacktower Financial Management.

Пандемия заставила португальцев изменить свои привычки к сбережениям: 65% признали, что вирус послужил предупреждением о необходимости контроля финансового положения, а 70% решили внести «позитивные изменения в привычки потребления».

На фоне других частей Португалии Лиссабон является регионом страны с самым высоким процентом личных сбережений: 72% лиссабонцев говорят, что их накопления увеличились, за ними следуют Фуншал (71%), Порту (68%), Брага (65%) и Коимбра (62%).

В то же время, среди разных городов страны жители Келуша больше всего обеспокоены финансовым положением (85%), за ними следуют жители Касема (84%) и Браги (83%).

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)