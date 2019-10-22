Четыре человека потеряли зрение во время беспорядков в Каталонии
Четыре человека получили травмы глаз, которые привели к потере зрения, во время столкновений протестующих с полицией в Каталонии.
Об этом сообщила местная газета La Vanguardia в воскресенье, 20 октября.
Министр здравоохранения генералитета региона Альба Вержеш отметил, что нельзя точно установить причины травм демонстрантов, в частности, что их причиной стало попадание резиновой пули, пишет iz.ru.
Вержеш подчеркнул, что один человек потерял зрение во время столкновений у международного аэропорта Барселона Эль-Прат в понедельник, 14 октября. Также в настоящий момент еще трое людей находятся с аналогичными травмами в больнице Сан-Пау в Барселоне.