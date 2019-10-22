Четыре человека потеряли зрение во время беспорядков в Каталонии

Вторник, 22 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Четыре человека потеряли зрение во время беспорядков в Каталонии

Четыре человека получили травмы глаз, которые привели к потере зрения, во время столкновений протестующих с полицией в Каталонии.

Об этом сообщила местная газета La Vanguardia в воскресенье, 20 октября.

Министр здравоохранения генералитета региона Альба Вержеш отметил, что нельзя точно установить причины травм демонстрантов, в частности, что их причиной стало попадание резиновой пули, пишет iz.ru.

Вержеш подчеркнул, что один человек потерял зрение во время столкновений у международного аэропорта Барселона Эль-Прат в понедельник, 14 октября. Также в настоящий момент еще трое людей находятся с аналогичными травмами в больнице Сан-Пау в Барселоне.

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