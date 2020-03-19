Число случаев заражения коронавирусом в Португалии возросло до 785

Четверг, 19 Март 2020 Португалия Португалия

Число случаев заражения коронавирусом в Португалии возросло до 785

От Covid-19 в Португалии умер еще один человек.

Сегодня количество случаев заболевания в результатезаражения коронавирусом Covid-19 в Португалии увеличилось с 642 до 785 случаев. Один человек скончался от смертоносного вируса.

Сегодня утром Генеральное ведомство по здравоохранению обнародовало бюллетень об эпидемиологической ситуации в стране. В нем сообщается, что число зараженных коронавирусом возросло до 785 и в центральном регионе один больной умер. Выздоровевших - три человека.
За последние 24 часа было выявлено 143 инфицированных. Что число больных, которые находятся на стационарном лечении - 89, а в отделениях интенсивной терапии – 20 пациентов. Всего 483 человека ждут результатов лабораторных анализов.

Большинство инфицированных пациентов (381) живут на севере, где за 24 часа было зарегистрировано еще 8 новых больных. На втором месте Лиссабон - с 278 случаями.

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