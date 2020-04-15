Число зараженных коронавирусом в Португалии превысило 18 тысяч

По данным на 15 апреля, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 18 091. Как отмечается, число выздоровевших составляет 383.

Наиболее сложная обстановка остается в северном регионе - 10 751 заразившихся, из них умерли 339 человек.

Ранее сообщалось, что власти Португалии продлили из-за пандемии коронавируса закрытие сухопутной границы с Испанией до 15 мая.