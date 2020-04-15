Число зараженных коронавирусом в Португалии превысило 18 тысяч
Власти Португалии за сутки выявили 643 новых случая заражения коронавирусом, 32 человека скончались, общее число умерших достигло 599.
По данным на 15 апреля, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 18 091. Как отмечается, число выздоровевших составляет 383.
Наиболее сложная обстановка остается в северном регионе - 10 751 заразившихся, из них умерли 339 человек.
Ранее сообщалось, что власти Португалии продлили из-за пандемии коронавируса закрытие сухопутной границы с Испанией до 15 мая.